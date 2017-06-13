Украина смирилась с неизбежной утратой статуса газового транзитёра – ни перспектив, ни денег

Украина решила не вкладывать инвестиции в строительство новых объектов и капремонт газотранспортной системы ввиду риска потерять транзит российского газа. Об этом стало известно по результатам заседания НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Укртрансгаз» планирует профинансировать в 2017 году лишь текущий ремонт и диагностику существующей ГТС.

Что касается капитальных инвестиций, то Украина рассматривает также негативный сценарий, при котором транзит российского газа через ГТС Украины будет сведен к минимуму, либо нереализован.

Именно поэтому, член правления «Укртрансгаза» Сергей Макогон считает, что тратить деньги госкомпании на проекты, которые никогда не окупятся– недальновидно.

В свою очередь, по мнению украинских экспертов, отказ от полномасштабной реконструкции ГТС Украины может поставить под сомнение надежность и безаварийную работу ГТС уже в ближайшей перспективе.

Киев, Вера Филатова

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