На Украине умирают от ботулизма: вакцину достать почти невозможно

От ботулизма на Украине умер еще один человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 57-летний житель Полтавской области был госпитализирован с признаками ботулизма еще неделю назад. Однако справиться с заболеванием медики не смогли: мужчина скончался в реанимации 12 июня.

За последнее время это уже третья смерть от ботулизма. В основном, люди травятся украинцы вяленой рыбой. Только в Запорожье за минувшие сутки в реанимацию местной инфекционной больницы попали 5 человек. Их состояние оценивается как тяжелое.

Отметим, что на Украине нет сыворотки от этого заболевания. Ранее противоботулиническая вакцина поставлялась из России, однако в 2015 году в соседнем государстве от закупок отказались. На протяжении трех лет украинцы вынуждены доставать вакцину из-под полы. Спасительная ампула стоит довольно дорого – 5 тыс грн (более 10 тыс рублей), но даже если ее раздобыть, то это не всегда дает результат: медики колоть препарат боятся, либо же оказывается слишком поздно.

Между тем, вместо того, чтобы закупить лекарство, на Украине решили избавиться от одного из источников болезни – вяленной рыбы.

Полтава, Анастасия Зук

Полтава. Другие новости 13.06.17

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