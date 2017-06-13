В Крым не пустили итальянские саженцы винограда

В Италию из Крыма вернули крупную партию виноградных саженцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 235 тысяч итальянских саженцев были заражены бактериальным увяданием винограда Xylophilus ampelinus (Panagopoulus) Willems et al (= Xanthomonas ampelina Panagopoulos). Заболевание подтвердила бактериологическая экспертиза.

Отметим, сегодня в Крыму около 32 тысяч гектаров виноградников. Однако, по данным Минсельхоза Крыма, плодоносят из них только 14 тысяч гектаров. Средняя урожайность винограда в регионе – 51 ц/га. В 1959 году общая площадь виноградников региона достигала 155 тысяч гектаров.

Власти Крыма за 5 лет намерены удвоить площадь плодоносящих виноградников при поддержке федерального бюджета. В большинстве виноградников полуострова выращивают продукцию так называемых технических сортов, используемых для производства вина. Столовые сорта винограда в Крыму в 2016 году составили менее 6 тысяч тонн урожая. Этого количества недостаточно даже для того, чтобы полностью удовлетворить потребности региона. В последние годы крымчане едят, в основном, привозной виноград.

Симферополь, Вера Филатова

Симферополь. Другие новости 13.06.17

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