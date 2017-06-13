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В Крыму агрессивный желтопузик напал на частный дом

В Крыму агрессивный желтопузик напал на частный дом

В поселке Белоглинка под Симферополем змея напала на жильцов частного дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в МЧС РК, полутораметровая змея заползла на территорию домовладения. Хозяин попытался своими силами выгнать рептилию, но животное лишь разозлилось и начало нападать. Потребовалась помощь МЧС.

Специалисты нашли змею в одной из ливневок. Ее достали и выпустили на волю. Рептилию классифицировали как краснокнижного желтопузика.

Симферополь, Вера Филатова

Симферополь. Другие новости 13.06.17

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