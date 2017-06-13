Виновника морской аварии под Керчью арестовали на два месяца

Капитана катера «Стелс – 007», по вине которого погибли 2 женщины и еще 8 человек получили травмы, заключили под стражу.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», следователи предъявили виновнику аварии обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по данной статье – 7 лет лишения свободы. Керченский горсуд арестовал виновника аварии на 2 месяц.

Напомним, 10 июня в 200-300 метрах от городской набережной Керчи катер «Стелс – 007» на полном ходу врезался в прогулочную яхту «Солярис». Две пассажирки яхты погибли на месте, ещё 8 человек, в том числе находившиеся на катере, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу Керчи.

Экспертиза показала, что капитан «Стелса» был пьян и не справился с управлением.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 13.06.17

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