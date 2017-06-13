В Севастополе в пляжном ресторане обварили годовалого ребенка

В одном из ресторанов пляжа «Хрустальный» в Севастополе годовалого малыша облили кипятком.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», ребенок был госпитализирован в городскую больницу №5 с ожогами II-й и III-й степени тяжести на 30% тела.

«Ребёнок находится у нас. Когда выпишем, не знаю. У всех процесс выздоровления проходит по-разному», – рассказали РИА «Новый День» в приемной заведующего горбольницы.

Выяснить текущее состояние малыша и подробности инцидента не удалось: в больнице отправили в городской департамент здравоохранения, а тот, в свою очередь, к лечащему врачу. На втором круге в больнице корреспонденту РИА «Новый День» заявили: «Откуда я знаю, кто вы такая, может та, кто облил его кипятком» и положили трубку. Отметим, что по одной из версий ребенка облили родители.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 13.06.17

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