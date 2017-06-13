Зоо-бизнесмен Зубков «загнал» российскому государству чумных свиней – 27 тонн

Владелец сафари-парка «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков получит от правительства Крыма 2 миллиона 322 тысячи 676 рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эти деньги – компенсация за изъятие у бизнесмена свиней и их последующее уничтожение, необходимое из-за нахождения животных в первой угрожаемой зоне по африканской чуме свиней.

Согласно документу, деньги госкомитету ветеринарии Крыма выделяются из резервного фонда бюджета, а отчитаться об их использовании ведомство должно будет до 15 июля. Судя по информации из распоряжения Совмина от 26 мая 2017 года № 562-р, при расчете компенсации Зубкову руководствовались утвержденным соответствующим порядком возмещения ущерба. Порядок предполагает расчет «на основании государственных регулируемых цен в случае, если таковые установлены», и в остальных случаях – размер определяется на основании рыночной стоимости, в соответствии с официальным мониторингом федеральной службы статистики по Крыму.

Таким образом, в комитете ветеринарии посчитали, что справедливой компенсацией для Зубкова станет сумма в более чем 2 миллиона рублей за 399 свиней (общий весом 26,3 тонны) – по 87 рублей за килограмм живого веса.

Получают ли другие владельцы животных в зоне АЧС аналогичные компенсации, РИА «Новый День» в комитете ветеринарии узнать не удалось – в ведомстве сослались на отсутствие в органе пресс-службы, которая бы предоставила официальный комментарий, а из руководства на месте никого не оказалось.

Отметим, что Зубков единственный в Белогорском районе отказался соблюдать федеральное законодательство и давать добро на отчуждение свинопоголовья, но не чинить препятствий ветеринарам его обязал Ялтинский городской суд.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.06.17

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