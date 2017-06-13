В Крым прибыл круизный лайнер «Князь Владимир»

В морской порт Ялты зашел круизный лайнер «Князь Владимир».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 11 июня судно отправилась из Сочи в Новороссийск, а после взяло курс на Крым. Борт заполнен туристами практически наполовину: из Сочи в круиз отправились 239 туристов, в Новороссийске посели еще около 150. Ожидается, что в каждом крымском порту на борт будут подниматься не менее 50 человек.

«Сегодня в 10 часов утра «Князь Владимир» зашел к нам в порт и пробудет здесь до завтрашнего вечера», – сообщили РИА «Новый День» в ялтинской администрации морских портов. Уже завтра лайнер отплывает в Севастополь, где также пробудет сутки и отправится в обратный путь.

В следующий рейс «Князь Владимир» должен выйти из Сочи 18 июня. Отметим, что минимальная стоимость недельного круиза Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи составляет 25 тысяч рублей на человека.

Напомним, судно построено в 1977 году, в 2005 году реконструировано в соответствии с современными требованиями, в 2017 году переоборудовано. Длина лайнера составляет 141,8 м, ширина – 21,9 м, судно рассчитано на 940 пассажиров, для которых подготовлено 360 кают.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 13.06.17

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