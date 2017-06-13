Украина ущемляет переселенцев из Донбасса и Крыма в получении биометрических паспортов

Переселенцы с Донбасса и Крыма не смогут получить биометрические паспорта на общих с остальными украинцами основаниях. Об этом заявил пресс-секретарь госпредприятия «Документ» Владимир Полищук.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», граждане Украины, прописанные на территориях Крыма и Донбасса, должны предоставить для получения биометрического паспорта дополнительные документы идентификации личности.

Так, как сообщает официальный сайт украинских ОВИРов, чтобы оформить биометрический паспорт гражданину Украины с подконтрольных Киеву территорий, достаточно иметь при себе: внутренний паспорт, идентификационный код, справку из военкомата или военный билет (только мужчинам младше 25 лет).

С крымчан и жителей ЛДНР в украинских ОВИРах плюсом к этому списку затребуют свидетельство о рождении и другие документы для спецпроверки – какие именно, Полищук не уточнил.

«Определенное количество документов было потеряно во время событий, которые там происходят, нет возможности идентифицировать лицо по форме №1. Есть постановление кабмина, которое рекомендует проводить дополнительную идентификацию», – пояснил нововведения пресс-секретарь.

Напомним, что биометрические паспорта в Украине начали выдавать с января 2016 года. Это государственный документ, который имеет форму книжки, состоящей из 32 страниц, в обложку встроен электронный чип, на который записывается информация о владельце (данные паспорта, оцифрованное изображение лица, оцифрованная подпись и отпечатки указательных пальцев). О наличии чипа свидетельствует отметка на обложке паспорта.

Кто не хочет оставлять отпечатки пальцев, можно оформить паспорт без чипа, так как есть два варианта документа: паспорт с чипом (биометрический) и без чипа. Но с обычным загранпаспортом без визы поехать в Европу не выйдет. Нужно будет идти в посольство нужной страны и оформлять там шенген.

Кстати, президент Украины Петр Порошенко с самого начала предлагал не выдавать жителям Крыма и Донбасса биометрических паспортов.

Киев, Вера Филатова

Киев. Другие новости 13.06.17

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