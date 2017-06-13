В Крыму из-за нехватки врачей закрылся детский стационар

В Симферопольском районе из отделения детского стационара уволились все врачи: работать некому.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в поселке Гвардейское. В министерстве здравоохранения Крыма поясняют, что ранее в сельском стационаре работали медики-пенсионеры, которые и уволились. В настоящее время замены врачам не подыскали, но в ведомстве обещают, что как только работники найдутся, то отделение вновь откроется.

Амбулаторную помощь пациентам оказывают выездные бригады узких специалистов, сообщают «Новости Крыма».

Напомним, в Крыму сложилась катастрофическая ситуация как в сфере страховой медицины, так и в платной. На начало года на полуострове была зафиксирована нехватка 1660 врачей и медработников. Хуже всего дела обстоят в медучреждениях, расположенных в сельской местности.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 13.06.17

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