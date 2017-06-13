ФАС дает добро: стоимость парковки в аэропорту «Симферополь» не снизится

На привокзальной площади АО «Международный аэропорт «Симферополь» завершилась проверка о стоимости услуг автостоянки. УФАС РК Крым признал стоимость обоснованной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мае прошлого года на автостоянке симферопольского аэропорта был введен тариф – 200 рублей в час, при этом первые 15 минут простоя были бесплатными. До этого парковка стоила 50 рублей в час. В ФАС сочли, что при бесплатном пятнадцатиминутном простое транспорта, первый час должен стоить 150, а не 200 рублей. Юридическая служба аэропорта сумела убедить сотрудников ФАС, что выставленные 200 рублей за первый час простоя – это не монопольное завышение цены, а способ обезопасить аэропорт паркующихся на 15 минут, но задерживающихся с отъездом. При этом, подчеркивают в администрации аэропорта, стоимость стоянки для автобуса составляет 300 рублей в час, грузового транспорта – 400 рублей.

К своим аргументам АО «Международный аэропорт «Симферополь» добавил и то, что предприятие оплачивает труд 12 человек с соцвыплатами, текущие затраты на ремонт, уборку, содержание территории, управленческие расходы. При расчете с клиентами предприятие использует кассовые аппараты. По итогам расследования УФАС не нашло признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях администрации аэропорта.

Напомним, что в прошлом году к жалобам крымских автомобилистов на высокую стоимость парковки присоединились и претензии туроператоров, заявлявших, что при задержке рейсов – нередком явлении, особенно в высокий сезон – им приходится платить приличные суммы за простой автобусов, встречающих туристические группы.

Симферополь, Вера Филатова

Симферополь. Другие новости 13.06.17

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