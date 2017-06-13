Вторник, 13 июня 2017, 19:17 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

«Это не мы!» С сайта госзакупок исчезла информация о Крыме

«Это не мы!» С сайта госзакупок исчезла информация о Крыме

С крымских страниц сайта госзакупок исчезла часть информации. Комитет конкурентной политики РК объяснить пропажу не может

Как передает корреспондент РИА , с сайта госзакупок исчезла информация о сотнях закупок, проводимых предприятиями и организациями Крыма. Следы объявленных конкурсов остались в виде сумм, но к чему они относятся, выяснить невозможно.

Некоторые страницы сайта, относящиеся к Крыму, выглядят так:

Новый День: ''Это не мы!'' С сайта госзакупок исчезла информация о Крыме

«Новый День» обратился за разяснением в комитет конкурентной политики РК, который занимается именно госзакупками. Там ничего о произошедшем не знают: «Это не мы!». Специалисты комитета предположили, что информацию удалила администрация сайта госзакупок, которая перед Крымом не отчитывается. Интересно, что исчезновение информации по времени совпала с назначением на должность нового председателя комитета конкурентной политики республики – им стала Наталия Борисенко.

При этом некоторые записи на сайте выглядат, как обычно. О том, что «подчищенные» страницы относятся именно к крымским закупкам, можно убедиться по картинке, где они соседствуют с «полными»:

Новый День: ''Это не мы!'' С сайта госзакупок исчезла информация о Крыме

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 13.06.17

ФАС дает добро: стоимость парковки в аэропорту «Симферополь» не снизится. / В Крыму из-за нехватки врачей закрылся детский стационар. / И это не Крымниц: читатели РИА «Новый День» выбрали символ Крыма.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, ,

Крым, все новости

ФАС дает добро: стоимость парковки в аэропорту «Симферополь» не снизится

В Крыму из-за нехватки врачей закрылся детский стационар

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

И это не Крымниц: читатели РИА «Новый День» выбрали символ Крыма

Украина ущемляет переселенцев из Донбасса и Крыма в получении биометрических паспортов

В Крым прибыл круизный лайнер «Князь Владимир»
Все новости

Новости партнеров