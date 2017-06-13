«Это не мы!» С сайта госзакупок исчезла информация о Крыме

С крымских страниц сайта госзакупок исчезла часть информации. Комитет конкурентной политики РК объяснить пропажу не может

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с сайта госзакупок исчезла информация о сотнях закупок, проводимых предприятиями и организациями Крыма. Следы объявленных конкурсов остались в виде сумм, но к чему они относятся, выяснить невозможно.

Некоторые страницы сайта, относящиеся к Крыму, выглядят так:

«Новый День» обратился за разяснением в комитет конкурентной политики РК, который занимается именно госзакупками. Там ничего о произошедшем не знают: «Это не мы!». Специалисты комитета предположили, что информацию удалила администрация сайта госзакупок, которая перед Крымом не отчитывается. Интересно, что исчезновение информации по времени совпала с назначением на должность нового председателя комитета конкурентной политики республики – им стала Наталия Борисенко.

При этом некоторые записи на сайте выглядат, как обычно. О том, что «подчищенные» страницы относятся именно к крымским закупкам, можно убедиться по картинке, где они соседствуют с «полными»:

Симферополь, Ольга Картошина

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