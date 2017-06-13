Ранняя капуста опустошает карманы крымчан

В Крыму резко подорожала ранняя капуста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если на оптовом рынке «Привоз» в Симферополе цены на раннюю капусту сейчас находятся в пределах 55-60 рублей, то на розничных рынках в столице Крыма – уже по 75-80 рублей за килограмм. При этом по данным портала «АПК-Информ: овощи и фрукты», цены на раннюю капусту в середине июня в прошлом году не превышали и 12 рублей.

В министерстве сельского хозяйства Крыма поясняют взлет цен на овощ сразу несколькими причинами.

«Повышение цен на раннюю капусту объясняется холодной затяжной зимой и поздней весной. Дело в том, что в прошлом году капусты было много: потому что зима была теплой, были февральские окна, и ее раньше начали снимать», – рассказали РИА «Новый День» в министерстве сельского хозяйства Крыма.

В ведомстве утверждают, что основной сбор капусты в Крыму еще впереди, так как на данный момент она полностью не поспела. Поэтому на рынках ее пока мало, чем и пользуются предприниматели, руководствуясь подходом «цены определяет спрос».

Кроме погодных условий и запоздалого созревания капусты, на ценах отразился еще один фактор. Как пояснили в министерстве, в прошлом году сложились все удачные условия для выращивания капусты, в связи с чем на рынках ее было достаточно много и цены не завышались. Руководствуясь этим, многие аграрии не стали сажать капусту в текущем году, посчитав это невыгодным делом.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.06.17

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