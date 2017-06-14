Скоро! На Крым обрушится шторм с градом и ливнями

В Крыму из-за ухудшения погодных условий объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие 2 часа и весь день 14 июня на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы и град. Ветер будет достигать 22 метров в секунду.

В МЧС Крыма напоминают о необходимости соблюдении мер безопасного поведения: плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, также не следует находиться вблизи деревьев. Чтобы избежать поражения молнией, необходимо отключить электроприборы, держаться подальше от электропроводки, антенн, деревьев, водоемов. Во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде. Если гроза застала в автомобиле, нужно остановиться, закрыть окна и не покидать транспортное средство.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 14.06.17

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