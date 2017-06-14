Парки-памятники в Крыму разрешат не сохранять

В Крыму собираются снять ответственность с пользователей парков-памятников за сохранность вверенных территорий.

Предложена третьи порция изменений, за парки-памятники пользователи отвечать не будут

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в комитеты Госсовета РК для обсуждения передан проект очередных поправок к закону республики «Об особо охраняемых природных территориях РК».

Проект внесен комитетом по аграрной политике, экологии и природный ресурсам.

В ново й редакции закона появится возможность снять правовой статус особых территорий, изменить их категорию. Схема развития особо охраняемых территорий теперь не будет требовать наличия положительной госэкспертизы.

В действующем законе говорилось: «владельцы и пользователи … объектов, объявленных парками-памятниками садово-паркового искусства, берут на себя обязательства по обеспечению режима их охраны и сохранения». Из предлагаемой редакции исчезло упоминание о парках-памятниках, на пользователей возлагается только обязанности по обеспечению сохранности «водных и других природных объектов, объявленных заповедными урочищами».

Парками-памятниками садово-паркового искусства в Крыму являются три: Ливадийский, Мисхорский, Массандровский. При этом на территории Мисхорского парка, в стометровой зоне от уреза воды, близкая к семье спикера Госсовета компания «Консоль» который год строит многоэтажку, а статус парка-памятника мешает завершить стройку.

Напомним, это уже третье предложение по внесению изменений в закон, принятый в ноябре 2014 года.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 14.06.17

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