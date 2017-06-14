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Два студента из Симферополя заработали академический отпуск за решеткой

Два студента из Симферополя заработали академический отпуск за решеткой

В Симферополе студенты обчистили частное домовладение: из дома вынесли технику и украшения почти на полмиллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА , два студента одного из ВУЗов крымской столицы решили разбогатеть, правда, пошли легким путем: отжали окно в одном из частных домовладений и незаконно проникли в помещение. Из дома молодые люди вынесли технику, ювелирные изделия и денежные средства на общую сумму более 428 тыс. рублей. Похищенные вещи они сдали в ломбард, а полученные от продажи деньги потратили на собственные нужды.

Хозяйка дома обратилась в полицию, 19 и 18-летний студенты были задержаны. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Теперь вместо грабителям грозит по шесть лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 14.06.17

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