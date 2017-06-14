В Севастополе выгоняют на улицу семьи сотрудников МЧС

36 семей сотрудников севастопольского МЧС рискуют оказаться на улице.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», руководство ведомства настаивает на выселении 67 человек, в том числе, несовершеннолетних, из трёх общежитий при городских пожарных частях и уже подало в суд соответствующие иски.

Отметим, что люди жили здесь с конца восьмидесятых – начала девяностых годов прошлого века. Однако чиновники МЧС считают, что спасатели занимают комнаты незаконно – самозахватом, и уже в течение двух лет периодически пытаются отправить их с вещами на выход.

«Они пишут о том, что эти помещения стали уже нежилыми на основании договора о безвозмездном пользовании, который город передал МЧС, первому пожарно-спасательному отряду. А у нас есть приказы, есть договор найма, который указывает обратное. Что это – служебные жилые помещения», – цитирует ForPost одну из попадающих под выселение.

Кстати, адреса общежитий указаны как официальные места регистрации в российских паспортах и в оставшихся в качестве доказательства украинских. Спасатели сохранили и квитанции о регулярной оплате коммунальных услуг.

По словам женщины, жильцы написали письма всем, начиная с начальника главного управления МЧС России по Севастополю Сергея Клименко и заканчивая российским президентом.

«Все письма у нас есть и ответы есть, в которых говорится о том, что будут решать этот вопрос и социальные права наши нарушены не будут», – говорят жильцы общежитий.

Тем не менее, в конце мая люди получили новые уведомления о том, что их будут выселять в судебном порядке.

Городские власти отреагировали на проблему только после подачи заявки на проведение пикета 13 июня. Семьям спасателей пообещали «развязать этот узел и принять какое-то решение», а также записали на прием к временно исполняющему обязанности губернатора Севастополя на первую декаду июля.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 14.06.17

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