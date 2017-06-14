Экология желудка: в Крыму природу буду защищать гастрономическим фестивалем и сельхозярмаркой

Крымские депутаты к году экологии в России решили приурочить гастрономический фестиваль и осеннюю ярмарку сельхозтоваров. План экологических мероприятий сегодня утвержден на заседании президиума Госсовета Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава профильного парламентского комитета Игорь Буданов сообщил, что в год экологии Госсовет проведет 15 мероприятий.

«Что касается первого мероприятия, организация которого проходит, в том числе, под руководством нашего комитета, это экологический фестиваль «Пир Фест», – отметил он. – Позиционируется он как фестиваль природы и развлечений».

Фестиваль пройдет 15-16 июля на территории ландшафтно-рекреационного парка регионального значения «Урочище Кизил-Коба», и, по словам Буданова, является фестивалем семейного типа. При этом данное мероприятие рекламируется как «фестиваль еды и зрелищ», с богатым разнообразием национальных кулинарных традиций Крыма и современным меню.

Гастрономический уклон года экологии продолжит осенняя ярмарка сельхозартель, которая пройдет под стенами Госсовета.

«Выставка-ярмарка экологически чистых продуктов питания, привезенных со всего Крыма, – уточнил Буданов. – Срок проведения октябрь-ноябрь, как вы понимаете, выбран не случайно, после уборки урожая, и наши коллеги из министерства сельского хозяйства примут активное участие в организации данного мероприятия».

Из непосредственно экологических мероприятий Буданов назвал «круглый стол», который пройдет в июле с участие экологов, общественности и науки – его результаты президиум рассмотрит уже после каникул в сентябре; открытые уроки в школах, экологические субботники, семинары и фотовыставки; составление к концу года экологического рейтинга городов и округов.

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