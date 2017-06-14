«Ты – дерево, и ты у всех на виду»: лес в Крыму будут спасать депутаты

В Крыму, в рамках года экологии, собираются привлечь депутатов и чиновников к озеленению: если все представители всех местных советов и работники муниципальных администраций посадят по одному дереву, зеленых насаждений в Крыму станет на 5 тысяч больше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании президиума Госсовета Крыма глава комитета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Игорь Буданов сообщил, что осенью пройдет акция «Посади свое дерево» с участием депутатов всех уровней.

«Работа по выбору участка для посадки ведется, – указал он. – Основной участок (для депутатов Госсовета Крыма – прим. НД) возле мемориала на месте фашистского концлагеря в совхозе Красный».

Депутатам всех уровней и администрациям муниципалитетов предлагается присоединиться к акции. Прозвучало предложение проводить подобные акции дважды в год.

Отметим, что с 2006 года в Крыму проходила акция «Будущее леса в твоих руках», в рамках которой депутаты и министры собственноручно занимались увеличением лесных площадей полуострова. С 2014 года акция перестала проходить, а площадь санитарных, браконьерских и кронирующих рубок увеличилась в разы, поскольку Крым лишился подвоза дров и леса с материка.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 14.06.17

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