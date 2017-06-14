Бунтуют: на Украине собираются распустить Верховную раду

Верховной раде Украины пророчат роспуск ближайшей осенью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ряд партий страны выступают за досрочный роспуск украинского парламента. Свое решение депутаты мотивируют тем, что рада не справилась с поставленными задачами. Президент Украины Петр Порошенко принимать такое решение не спешит, но в настоящее время на него оказывается давление и вполне вероятно, что уже осенью Верховную раду ждет роспуск.

«Большинство сил в Верховной раде считают необходимым назначить досрочные выборы и распустить парламент до конца 2017 года. За перевыборы выступают те, кто уверен, что сможет пройти барьер в 5%. У партии «Батькивщина» есть все шансы стать лидером парламентской гонки»,– цитируют «Известия» свой источник в парламенте.

Однако, по мнению экспертов, украинцы считают, что время «Батькивщины» прошло, а «Оппозиционный блок» напоминает им об экс-правителе Викторе Януковиче. При этом население разочаровано и в Порошенко: рейтинги президентского «Блока Петра Порошенко» падают, а к очередным выборам партия, возможно, не сможет собрать даже свои 10%. Поэтому, в случае если роспуск все же произойдет, то украинский парламент будет «разношерстным».

Киев, Анастасия Зук

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