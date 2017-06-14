Среда, 14 июня 2017, 17:04 мск

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Бунтуют: на Украине собираются распустить Верховную раду

Бунтуют: на Украине собираются распустить Верховную раду

Верховной раде Украины пророчат роспуск ближайшей осенью.

Как передает корреспондент РИА , ряд партий страны выступают за досрочный роспуск украинского парламента. Свое решение депутаты мотивируют тем, что рада не справилась с поставленными задачами. Президент Украины Петр Порошенко принимать такое решение не спешит, но в настоящее время на него оказывается давление и вполне вероятно, что уже осенью Верховную раду ждет роспуск.

«Большинство сил в Верховной раде считают необходимым назначить досрочные выборы и распустить парламент до конца 2017 года. За перевыборы выступают те, кто уверен, что сможет пройти барьер в 5%. У партии «Батькивщина» есть все шансы стать лидером парламентской гонки»,– цитируют «Известия» свой источник в парламенте.

Однако, по мнению экспертов, украинцы считают, что время «Батькивщины» прошло, а «Оппозиционный блок» напоминает им об экс-правителе Викторе Януковиче. При этом население разочаровано и в Порошенко: рейтинги президентского «Блока Петра Порошенко» падают, а к очередным выборам партия, возможно, не сможет собрать даже свои 10%. Поэтому, в случае если роспуск все же произойдет, то украинский парламент будет «разношерстным».

Киев, Анастасия Зук

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