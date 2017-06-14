Трассу «Таврида» обещают сделать проходимой для электромобилей

На строящейся трассе «Таврида» владельцы электромобилей смогут подзарядить свои транспортные средства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в Крыму на трассе «Таврида» будет расположено 20 АЗС, 6 многофункциональных зон автомобильного сервиса. Сколько из них будут предоставлять услуги по зарядке электромобилей, не уточняется. По словам первого заместителя министра транспорта республики Сергея Семенова, власти рассчитывают привлечь инвесторов для развития придорожной инфраструктуры на всей протяженности трассы.

Отметим, что по данным агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2017 года в Российской Федерации зарегистрировано 920 машин с полностью электрической установкой и нулевым выхлопом. Большая часть из них зарегистрирована в Москве, остальные – в Приморье, Самаре, Санкт-Петербурге. За Крымом не числится ни одной подобной машины, как и самих зарядных станций для электромобилей.

Симферополь, Вера Филатова

Симферополь. Другие новости 14.06.17

Бунтуют: на Украине собираются распустить Верховную раду. / «Ты – дерево, и ты у всех на виду»: лес в Крыму будут спасать депутаты. / Георгиевская лента объявлена вне закона с 15 июня. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»