Украинцы считают, что живут в хаосе, разрухе и нищете

Подавляющее большинство граждан Украины считают, что из-за коррумпированности чиновников простые люди живут в хаосе, разрухе и нищете.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», очередной опрос населения украинской социологической группы «Рейтинг», в котором приняли участие более двух тысяч человек с 19 по 25 мая, показал, что кризис в незалежной только усугубляется.

По результатам социологического исследования выяснилось, что 85% украинцев живут в хаосе, 75% опрошенных говорят о полном развале страны, 60% респондентов заявили об ухудшении своего материального положения с начала 2017-го года, столько же не могут своевременно оплачивать коммунальные счета. Для 97% опрошенных повышение цен на товары и услуги стало ударом по бюджету.

По мнению украинцев, в их бедах виноваты погрязшие в коррупции чиновники – 65%, 54% считают, что причиной стремительного ухудшения их жизни стала война на юго-востоке станы, треть обвиняет депутатов Рады в непрофессионализме.

Петру Порошенко не верят 78% респондентов.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 14.06.17

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