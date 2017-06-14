В Крыму пьяный экс-депутат устроил ДТП в пешеходной зоне

Бывший депутат горсовета Симферополя Юрий Жадов в центре города покалечил женщину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из двора в пешеходной зоне центра Симферополя выехал автомобиль Kia. Водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в скамейку, на которой сидела женщина. В результате ДТП крымчанка получила травмы ног. Виновник инцидента предлагал решить вопрос без правоохранителей, но женщина отказалась и вызвала сотрудников ДПС.

«ДТП было, но видимо, обошлось без пострадавших», – так прокомментировали ситуацию РИА «Новый День» в пресс-слжбе ГИБДД Крыма. Других подробностей в ведомстве не сообщили. По информации местных СМИ, за рулем внедорожника находился бывший изрядно выпивший симферопольский депутат Жадов.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 14.06.17

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