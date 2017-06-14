Солнце еще высоко: чиновникам изменили рабочий график

Чиновники крымских муниципалитетов и ведомств игнорируют распоряжения вышестоящих инстанций: поручения не выполняются, деньги не осваиваются, решение важных вопросов затягивается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее хромает исполнительская дисциплина в Керчи, Симферополе, Бахчисарайском и Ленинском районах – именно в этих территориях зафиксировано больше всего невыполненных поручений.

В крымских муниципалитетах никак не могут разобраться с пляжами, свалками, начать ремонт дорог и так далее и тому подобное. В ведомствах царит волокита: «Мне рассказали, что справку по СПИДу получали 12 дней, пришлось посетить 4 различных ведомства!» – возмутился сегодня глава Крыма Сергей Аксенов и решил: раз чиновникам не хватает рабочего времени, нужно ввести для них еще один рабочий день – субботу.

Отныне все, кто не успеет, решить все поставленные на неделю задачи, должны в субботу к 9 утра прибыть в Симферополь в профильные ведомства, а после обеда лично отчитаться перед Аксеновым о ходе решения проблемных вопросов. В ближайшую субботу вместе с муниципальными чиновниками придется работать и министру ЖКХ Крыма Сергею Карпову: главу Крыма возмутило, что министр игнорирует еженедельные селекторные совещания и другие важные мероприятия. «Чем он всегда так занят?» – поинтересовался Аксенов у замминистра ЖКХ. И, не получив ответа, распорядился: «Карпова тоже в субботу на работу».

Кстати, для тех, кто не будет укладываться и в удлиненную рабочую неделю, могут ввести еще один трудовой день – воскресенье.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 14.06.17

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