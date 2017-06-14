Берут все и за всё: в Крыму признали поборы на территории природных достопримечательностей

В министерстве природы Крыма в упор не замечают, что сотрудники особо охраняемых природных территорий устраивают поборы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после многочисленных жалоб от крымчан в центре оперативного реагирования при Совмине решили провести собственное расследование. Его результаты показали, что ситуация с взиманием средств в особо охраняемых природных территориях на деле выглядит совсем не так, как ее уже больше месяца описывают в министерстве экологии и природных ресурсов.

«На водопад Джур-Джур было осуществлено три выезда. Первый раз – настоятельно требовали оплату. Наши сотрудники провели разъяснительную беседу, что так делать нельзя. Второй раз отослали туда людей – ситуация не поменялась», – рассказал на селекторном совещании правительства с муниципалитетами представитель центра Вячеслав Манежин, уточнивший, что плату за вход собирают представители лесхоза. Также Манежин подчеркнул, что сбор денег осуществляется на фоне неоднократных заявлений представителей Минприроды Крыма и самого министра Геннадия Нараева о том, что конкретно за вход в особо охраняемые природные территории плата не берется.

Кроме водопада Джур-Джур, сотрудники центра установили факт взимания платы за проход к водопаду Учан-Су работниками учреждения, отвечающего за сохранность ООПТ.

«В трехдневный срок министерству экологии и природных ресурсов установить информационные доски на каждом маршруте о том, что плата не взимается», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов, добавив: если в заказниках предлагаются официальные платные услуги – эта информация также должна быть отмечена на стендах.

Кроме того, Аксенов порекомендовал сотрудникам центра оперативного реагирования, столкнувшимся с поборами при попытке попасть на водопад, обратиться в прокуратуру.

Как уже сообщал «Новый День», с начала мая крымчане и туристы, посещающие республику, стали массово жаловаться в органы власти, что сотрудники подведомственных Минприроде Крыма учреждений требуют деньги за проход на ООПТ. В отдельных случаях – даже просили возвращать выданные талоны. В самом министерстве отрицают сбор средств за проход в заказники, подчеркивая, что плата может браться только за платные услуги.

Вот и сегодня, в ходе селекторного совещания, представители министерства попытались оправдать мзодимцев: «У нас берет деньги только за экскурсионное обслуживание, возможно и на водопадах…» «Нет!» – категорично отрезал Манежин. На этом возражения прекратились.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 14.06.17

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