Земля раздора: кризис власти в Севастополе порождает массовое недовольство

Обсуждение нового генплана Севастополя, который в народе окрестили просто «беспредел», сегодня продолжилось в Гагаринском районе города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изначально жителей Гагаринского района власти планировали собрать в малом зале госадминистрации, в итоге большой зал оказался заполненным на 70%. Примечательно, что объявление о собрании не было размещено ни на одном из официальных сайтов. Чиновники ограничились скромным объявлением в холле районной управы. Всем заинтересованным пришлось воспользоваться сарафанным радио, подключить соцсети.

Со стороны властей на заседании присутствовали замгубернатора Владимир Базаров, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя Егор Суслин и глава администрации Гагаринского района Алексей Ярусов.

Владимир Базаров начал свой спич с того, что новый генеральный план Севастополя не будет принят до тех пор, пока не будет рассмотрено каждое отдельное обращение севастопольцев, несогласных с решением по земельным участкам. Что власти в сроках не ограничены и готовы рассматривать и работать на благо каждого севастопольца этот, и, если потребуется, то и следующий год также.

В ответ замгубернатору задали вопрос: откуда он прибыл в Севастополь? Владимир Базаров не счел нужным отвечать на претензии севастопольцев, возмущенных тем, что нынешнее правительство города представлено варягами с материка. Алексей Ярусов попытался заступиться за коллегу, напомнив: мы все россияне. На что получил замечание, что землю-то делят севастопольскую.

Претензии и гнев севастопольцев сводились как к самой неправомочности возврата земельных участков, инициированной городскими властями в рамках утверждения нового генплана, так и конкретно к халатности чиновников в таком щекотливом вопросе. Так, до сих пор ни одним департаментом правительства не был утвержден план проверки тех самых конкретных случаев, о которых громко заявил замгубернатора. То есть, чиновники до сих пор не определились, по какому принципу будут разбивать и решать вопросы: по проблемам либо территориально.

Люди возмущены тем, что вынуждены караулить и «отлавливать» чиновников, что нет объявлений о сборах ни на одном из официальных сайтов. На что замгубернатора пообещал: завтра к вечеру на сайте райадминистрации появится объявление о графике городских слушаний по делу.

Департамент архитектуры и градостроительства в лице Егора Суслина обвинили в том, что в протокол общественных слушаний по делу не был занесен тот факт, что севастопольцы, как один, выступили против нового генплана. Суслин поспешил сообщить, что слушания были не общественными, а публичными, и в этой связи не предусматривают голосования. Юридически подкованные активисты нового севастопольского движения «Отстоим свою собственность в Севастополе» указали чиновнику: мнение подавляющего большинства при публичных слушаниях обязательно заносятся в протокол.

Кроме этого, жители Гагаринского района возмущены тем, что после резонансного выступления против властей в Нахимовском районе города им попросту пытаются замылить глаза, выводя на повестку дня не проблемные вопросы, а те, где все более-менее нормально, чтобы снять напряжение в обществе. Те же севастопольцы, у которых уже изъяли землю по решению суда, вовсе не получили внятного ответа, хотя люди приобретали свои участки уже после вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ, имея на руках купчие, кадастровые паспорта и документы, подтверждающие право собственности.

Заместитель губернатора Владимир Базаров публично пообещал собравшимся, что заседания будут проходить раз в неделю, что, наконец, будет установлен регламент слушаний.

Один из последних спикеров от народа Сергей Бинали, председатель «Партии Ветеранов России» заявил: «12 мая севастопольцы высказались против нового генерального плана, то есть, не приняли его. Вам предложили разорвать тендер с фирмой, которая разрабатывала проект генплана, вернуть бюджетные деньги и разработать новый генеральный план с участием самих севастопольцев, а не лоббистов. То, чем вы сейчас занимаетесь, – не что иное, как навязывание горожанам чужих интересов. Нового генплана нет, а значит и обсуждать пока нечего. А если вы не прислушиваетесь к народу, то зачем тогда нас собирать и делать видимость какой-то работы? Люди вам высказали недоверие. Надо делать выводы, а не продолжать популизм».

Напомним, законодательство РФ, принятое в момент вхождения Крыма в состав России, гарантирует признание всей документации, выданной в украинский период. Тем не менее, городское правительство подало в суд иски о признании незаконным выделение порядка трех тысяч участков. Сегодня речь идет о том, что количество участков под изъятие грозит вырасти в разы. Это, прежде всего, бывшие земли лесхоза и министерства обороны, якобы выводившиеся незаконно из госсобственности украинскими чиновниками.

Севастопольцы направили коллективное обращение на имя президента Владимира Путина. Обращение зарегистрировано. А 15 июня активисты надеются дозвониться президенту во время прямой линии.

Севастополь, Вера Филатова

Севастополь. Другие новости 14.06.17

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