Евпатория не может вырваться из курортной зависимости

Евпатории не удается вырваться из курортной зависимости: на воде, в небесах и на суше дела идут с переменным успехом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», евпаторийский морской порт практически не работает. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Филонов.

Паромного сообщения с Турцией, как раньше, из Евпатории нет. По этой причине не углубляют фарватер для судов, то есть нет и добычи песка. Напомним, именно эта деятельность была главной статьей дохода морпорта на протяжении многих лет.

В этом году порт будет работать как яхтенная стоянка, как причал для яхт, обещает Филонов. При этом уточняет: «Почти все пирсы Евпатории аварийные, они выведены из строя. Еще год они проживут – хорошо, что они есть в ФЦП, с осени, наверное, у нас начнется строительство новых пирсов, их будет пять».

Самый заметный инвестпроект, реализуемый в Евпатории, – обувная фабрика Zenden с планируемой мощностью 1 миллион пар в год. Комментируя состояние дел там, Андрей Филонов признался: «Обувная фабрика работает как цех, где они учат людей. Стройка там сегодня заморожена из-за каких-то противоречий с подрядчиком, думаю, они между собой разберутся».

Ситуацию на Авиаремонтном заводе Филонов охарактеризовал как «положительный тренд». Простаивавшее много лет предприятие сегодня работает, наполняется заказами, имеет план развития, там трудится более 200 человек.

При этом глава администрации курортного города подчеркнул, как важно для Евпатории иметь предприятия, работающие круглый год и не зависящие от короткого купального сезона: «Наша задача – вырваться из ловушки, которая называется курортной зависимостью!» Пока не удается.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 14.06.17

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