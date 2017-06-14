Кустурица продолжает злить украинцев

Музыкант-режиссер Эмир Кустурица и его фолк-рок группа The No Smoking Orchestra даст концерт в Ялте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мероприятие состоится 23 июля в ялтинском концертном зале «Юбилейный». Известно, что музыканты впервые выступят в Крыму и приедут с программой «По Млечному пути». Для крымчан будут исполнены композиции из кинолент Кустурицы «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Завет», «Время цыган», пишет «ФАН».

Напомним, весной текущего года Кустурица получил высшую награду XXVI Международного кинофорума «Золотой Витязь», который проходил в Севастополе. Но за вознаграждением сербский режиссер так и не приехал, приз ему передали организаторы кинофестиваля.

При этом сам режиссер поддерживает воссоединение Крыма с Россией. За такую позицию на Украине Кустурицу внесли в черный список деятелей искусства, угрожающих национальной безопасности, и запретили въезд в страну.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 14.06.17

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