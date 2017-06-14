На Ай-Петри демонтировали 90% торговых точек

90% незаконных конструкций на плато Ай-Петри уже находятся в разобранном состоянии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все работы по демонтажу самовольных застроек на Ай-Петри планируют завершить до 25 июня. А пока на дороге, ведущей на плато, установили информационную табличку с надписью: «В связи с проведением строительно-ремонтных работ проезд к верхней станции канатной дороги на плато Ай-Петри закрыт».

Как пояснили в администрации города Ялты, табличка носит предупреждающий характер – канатная дорога работает и все желающие смогут воспользоваться ею как и ранее, но должны быть осторожны, так как ведутся работы по демонтажу.

Как только работы будут окончены, благоустройством территории займутся ялтинские коммунальщики: уберут и вывезут оставшийся мусор, приведут в надлежащий вид освободившуюся зону.

Как сообщает пресс-служба администрации города Ялты, оставлять какие-либо объекты торговли на плато Ай-Петри не планируется. Исключение составят ресторан «Верхнее», а также небольшая сувенирная аллея, находящаяся неподалеку. Так как данные точки работаю официально и имеют все необходимые документы, их работа не будет приостановлена.

Напомним, 22 мая хозяева торговых точек на плато Ай-Петри начали добровольно освобождать гору от строений. На данной территории планируется создать особо охраняемую природную зону регионального значения.

Симферополь, Марина Синицина

Симферополь. Другие новости 14.06.17

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