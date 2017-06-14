Среда, 14 июня 2017, 20:43 мск

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Крым

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В Евпатории появится уникальный термальный курорт

В Евпатории появится уникальный термальный курорт

Евпатория не готова к реализации крупных инвестиционных проектов: городу не хватает для этого энергетических мощностей. Возможно, дефицит будет ликвидирован через два года. Об этом заявил глава администрации города Андрей Филонов.

Как передает корреспондент РИА , среди уже реализуемых инвестпроектов он упомянул завод по производству кабельно-проводниковой продукции. Закладывается бумагоделательное производство, сырьем для которого будет служить макулатура: «Я уверен, что Крым постепенно перейдет на бумажную упаковку – от целлофана нам всем уже как-то нужно точно избавляться», – заявил Филонов.

Вблизи старинной грязелечебницы «Мойнаки», которую планируется восстановить к 2020 году, будет построен термальный комплекс, вместе они составят «центр здоровья». Филонов описывает его так: «Там термальные скважины, и будут большие термальные озера с разными температурами, составами. Там будет хороший комплекс, которого сегодня нет в Крыму, мы будем первыми. Последние штрихи с инвестором проговорили, я видел уже этот проект».

Есть и другие предложения, например, итальянцы готовы производить в Евпатории из местных фруктов джемы. Но, как оказалось, в городе нет подходящих площадок, к которым были бы подведены коммуникации. Более того, по словам Филонова, министерство энергетики Крыма, подсчитав реальные ресурсы, предлагает отказаться от размещения в Евпатории таких производств и идеи создания там индустриального парка.

«В Евпатории существующих мощностей не хватает для развития производственно-промышленного кластера, – констатирует глава администрации. – но это проблема сегодняшнего дня, через два года ее не будет». Модернизации требуют две основные городские подстанции, и министр энергетики Крыма Светлана Бородулина пообещала евпаторийцам, что скоро будут смонтированы две генерирующие установки, работающие на газе. Это позволит привлечь в город инвесторов, начать разноплановые реальные производства и, наконец, вывести город из курортной зависимости.

Симферополь, Ольга Картошина

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