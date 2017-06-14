В Евпатории появится уникальный термальный курорт

Евпатория не готова к реализации крупных инвестиционных проектов: городу не хватает для этого энергетических мощностей. Возможно, дефицит будет ликвидирован через два года. Об этом заявил глава администрации города Андрей Филонов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди уже реализуемых инвестпроектов он упомянул завод по производству кабельно-проводниковой продукции. Закладывается бумагоделательное производство, сырьем для которого будет служить макулатура: «Я уверен, что Крым постепенно перейдет на бумажную упаковку – от целлофана нам всем уже как-то нужно точно избавляться», – заявил Филонов.

Вблизи старинной грязелечебницы «Мойнаки», которую планируется восстановить к 2020 году, будет построен термальный комплекс, вместе они составят «центр здоровья». Филонов описывает его так: «Там термальные скважины, и будут большие термальные озера с разными температурами, составами. Там будет хороший комплекс, которого сегодня нет в Крыму, мы будем первыми. Последние штрихи с инвестором проговорили, я видел уже этот проект».

Есть и другие предложения, например, итальянцы готовы производить в Евпатории из местных фруктов джемы. Но, как оказалось, в городе нет подходящих площадок, к которым были бы подведены коммуникации. Более того, по словам Филонова, министерство энергетики Крыма, подсчитав реальные ресурсы, предлагает отказаться от размещения в Евпатории таких производств и идеи создания там индустриального парка.

«В Евпатории существующих мощностей не хватает для развития производственно-промышленного кластера, – констатирует глава администрации. – но это проблема сегодняшнего дня, через два года ее не будет». Модернизации требуют две основные городские подстанции, и министр энергетики Крыма Светлана Бородулина пообещала евпаторийцам, что скоро будут смонтированы две генерирующие установки, работающие на газе. Это позволит привлечь в город инвесторов, начать разноплановые реальные производства и, наконец, вывести город из курортной зависимости.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 14.06.17

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