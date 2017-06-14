В Крыму выставили напоказ добычу черных археологов

В Центральном музее Тавриды в Симферополе открывается выставка «ФСБ против черных археологов».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в экспозиции представлено около 200 артефактов различных эпох, изъятых сотрудниками ФСБ у охотников за древними сокровищами, организующими незаконные раскопки на территории Крыма.

Все экспонаты они переданы Центральному музею Тавриды. Среди них золотые и серебряные украшения, монеты, стеклянная и керамическая посуда, бронзовые изделия, изделия из камня главным образом эпохи поздней античности (ІІ в. до н.є. – IVв. н.э.), отражающие историю Черноморско-средиземноморского региона, Северного Причерноморья и Малой Азии в период Римской империи, эпоху Великого переселения народов. Некоторые предметы уникальны и представляют несомненную культурную ценность, заявляют в музее, отмечая, что страховая стоимость экспозиции превышает 2 млн долларов.

Передаваемые музею артефакты настолько уникальны, что «в значительной степени компенсируют потери музея из-за утраты экспонатов коллекции «скифского золота», – цитирует РИА «Новости» директора музея Андрея Мальгина.

Выставка будет работать с 15 июня по 31 августа

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.06.17

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