Для защиты Крыма будет использован весь военный арсенал РФ – Путин ещё раз предупредил Запад

В случае угрозы Россия защитит Крым всеми доступными средствами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если России и в том числе полуострову будет угрожать опасность, то руководство страны использует все необходимые распоряжения, чтобы защитить свои территории.

«Крым стал полноценной частью РФ, наше отношение к этой территории кардинальным образом изменилось. И если мы видим угрозу для своей территории, а Крым – наша территория, то мы будем защищать нашу территорию всеми доступными средствами»,– заявил президент России Владимир Путин в эфире канала Showtime.

Он также отметил, что полуостров уже защищен: когда после воссоединения Крыма с Россией американский эсминец DonaldCook был замечен в Черном море, то в Крыму уже стояли новейшие комплексы береговой обороны «Бастион».

По словам Путина, против таких ракетных систем подобные судна беззащитны: «Они должны были видеть, что берег защищен». При этом капитан боевого самолета принял правильное решение и не стал обострять ситуацию. «Что делал DonaldCook возле нашей территории? Кого-то провоцировал? Мы намерены защищать свою территорию», – отметил Путин.

Президент также добавил, что это не Россия присоединяла Крым, а люди, проживающие на полуострове, захотели присоединиться к РФ.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 15.06.17

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