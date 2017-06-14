12-летний крымчанин сбежал из дома и жил на море

После ссоры с отчимом 12-летний житель Ленинского района отправился в бега.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Республике Крым, почти двое суток мальчик провел на берегу моря в соседнем посёлке.

Накануне около шести часов вечера в полицию обратился отчим ребенка с заявлением о пропаже пасынка. По его словам, самостоятельные поиски мальчика, ушедшего из дома днём ранее, результата не дали.

«По тревоге был поднят весь личный состав отдела полиции. Проверялись лесонасаждения, канал, ставки и берег моря. Поисковые работы длились почти всю ночь. Сотрудники полиции нашли пропавшего подростка около 8 часов утра», – говорится в сообщении ведомства.

В полиции уточняют, что ребенок с переохлаждением отправлен в больницу. После выписки маленький беглец отправится в приют, так как местонахождение его матери неизвестно. Женщина оставила сына на попечении отчима и судьбой мальчика не интересовалась.

Ленинский район, Оксана Мурзина

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