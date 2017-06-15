Четверг, 15 июня 2017, 11:53 мск

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Крым

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Украинец может получить 20 лет за визит в Крым

Украинец может получить 20 лет за визит в Крым

В крымском пункте пропуска «Перекоп» задержали украинского контрабандиста.

Как передает корреспондент РИА , мужчина прибыл в Крым на автомобиле Volvo. При досмотре его машины пограничники обнаружили под обшивкой в багажном отделении сверток, обмотанный скотчем. По данным экспертизы в пакете находился амфетамин массой почти 300 граммов, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За контрабанду наркотиков жителю соседнего государства грозит тюремный срок до 20 лет лишения свободы.

Армянск, Анастасия Зук

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© 2017, РИА «Новый День»

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