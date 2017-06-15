Киев использует украинскую армию и силовиков как бойцовых собак

В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин рассказал о том, кто развязал конфликт в Донбассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в беседе с режиссером Путин четко дал понять, кто несет ответственность за войну на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Президент России напомнил о том, что происходило на Украине во время государственного переворота – запугивание людей, разгул национализма и радикализма, а потом и заявления новой власти о принятии закона, ограничивающего действие русского языка. Украинцы, в частности жители юго-восточных областей, не захотели мириться с происходящим и тогда сверху поступили приказы о силовом решении воспроса.

«Сначала их стали пытаться арестовывать с помощью полиции, но полиция довольно быстро перешла на их сторону. Потом начали применять центральные органы специальных служб и по ночам начали людей выкрадывать, увозить в тюрьму, – говорит Владимир Путин. Естественно, люди на Донбассе после этого просто взялись за оружие».

Однако, Киев не собирался налаживать диалог, и отдал команду использовать против жителей Донбасса спецслужбы и армию. «Впрямую начали наносить удары системами залпового огня по жилым кварталам», – отметил президент РФ.

Когда президентом стал Петр Порошенко, Путин пытался обсуждать с ним возможности решения конфликта и неоднократно призывал воздержаться от крайних действий, остановить войну. Однако все эти действия не увенчались успехом – новый президент Украины не изменил позицию.

«Он все время ссылался на потери одного, двух, трех человек в ходе боестолкновений с ополченцами, что конечно, очень печально. Это всегда трагедия, когда люди гибнут. Но, когда он возобновил боевые действия, погибли тысячи», – сказал Владимир Путин.

Также Путин отметил, что Виктор Янукович – легитимный президент Украины – не сбежал, как сообщали западные СМИ. Участники переворота хотели убить его, и он был вынужден покинуть страну.

Симферополь, Марина Синицина

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