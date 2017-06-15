Четверг, 15 июня 2017, 14:31 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Крымчане согласны на отдых без отпускных

Крымчане согласны на отдых без отпускных

Крым третий год подряд сохраняет лидерство среди российских регионов, чьи жители работают неполный день. Об этом свидетельствуют данные майского исследования социально-экономического положения и самочувствия населения Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», эксперты отмечают, что уровень неполной занятости на полуострове в I квартале 2017 года составил 7%, в то время как среднероссийские показатели – 3,1%.

Самая высокая доля неполной занятости крымчан была зафиксирована в I квартале 2016 года – 9%.

Крым также оказался в тройке регионов, где работодатели отправляют сотрудников в отпуска без денежного содержания – 9%. Отметим, что лидер этого антирейтинга Челябинская область – 10,5%.

По мнению экспертов, это подчеркивает: о выходе из кризиса говорить не приходится, скорее, он перешёл в вялотекущую фазу.

В то же время в РАНХиГС уверены, что с января по март 2017-го года доходы крымчан росли больше, чем у остальных россиян: почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако возросла и задолженность по зарплате.

Напомним, накануне об этой тенденции говорил и глава Крыма Сергей Аксенов, отметив, что вниз «тянут» муниципальные предприятия.

Симферополь, Оксана Мурзина

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