Крымчане согласны на отдых без отпускных

Крым третий год подряд сохраняет лидерство среди российских регионов, чьи жители работают неполный день. Об этом свидетельствуют данные майского исследования социально-экономического положения и самочувствия населения Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», эксперты отмечают, что уровень неполной занятости на полуострове в I квартале 2017 года составил 7%, в то время как среднероссийские показатели – 3,1%.

Самая высокая доля неполной занятости крымчан была зафиксирована в I квартале 2016 года – 9%.

Крым также оказался в тройке регионов, где работодатели отправляют сотрудников в отпуска без денежного содержания – 9%. Отметим, что лидер этого антирейтинга Челябинская область – 10,5%.

По мнению экспертов, это подчеркивает: о выходе из кризиса говорить не приходится, скорее, он перешёл в вялотекущую фазу.

В то же время в РАНХиГС уверены, что с января по март 2017-го года доходы крымчан росли больше, чем у остальных россиян: почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако возросла и задолженность по зарплате.

Напомним, накануне об этой тенденции говорил и глава Крыма Сергей Аксенов, отметив, что вниз «тянут» муниципальные предприятия.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 15.06.17

Крым не встанет на колени: открытое письмо министру курортов и туризма Республики Крым Сергею Стрельбицкому. / Интервью с ровесницей Великого Октября: «Я очень хочу вновь увидеть социализм». «Мы были за справедливость, а сейчас – ее нет. И люди видят эту неправду». / У жителя Крыма украли скрипку стоимостью 50 миллионов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»