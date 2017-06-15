В Крыму раскрыто убийство, совершенное 20 лет назад

В Крыму найден убийца, совершивший преступление 20 лет назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 22 августа 1996 года в районе Керчи на берегу Черного моря в воде было найдено тело 32-летней женщины, привязанной к якорю. Правоохранительные органы Украины не спешили расследовать преступление. Таким образом, более 20 лет убийство оставалось нераскрытым.

В 2014 году, после появления на полуострове подразделений Следственного комитета России, было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как оказалось, в августе 1996 года крымчанка со своими знакомыми отдыхала на берегу моря. В какой-то момент между женщиной и одним из ее приятелей возник конфликт, и мужчина задушил оппонетку. Для того, чтобы скрыть следы преступления, он привязал к ноге убитой якорь, а затем выбросил тело в море.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Свою вину в случившемся обвиняемый признал полностью.

Симферополь, Марина Синицина

Симферополь. Другие новости 15.06.17

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