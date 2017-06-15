Капитан, устроивший морскую аварию под Керчью, убил ребенка клиентки

Пьяный капитан, устроивший морскую аварию под Керчью, убил ребенка.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе катер «Стелс – 007» в 200 метрах от берега протаранил прогулочную яхту «Солярис». В результате аварии погибли две женщины, еще 8 человек, в том числе находившиеся на катере, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу Керчи.

В настоящее время стали известны подробности инцидента. Выяснилось, что капитан катера «Стелс – 007», по вине которого и произошла смертельная морская авария, находился в состоянии алкогольного опьянения, так как отмечал свадьбу пассажиров, находящихся на борту судна. Известно, что в аварии пострадали и новоиспеченные новобрачные: женщина находилась на 9-месяце беременности, из-за травм, полученных во время столкновения, она потеряла ребенка.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Виновника столкновения Керченский городской суд арестовал на 2 месяца.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 15.06.17

В Крыму раскрыто убийство, совершенное 20 лет назад. / Акватория Крыма войдет в СЭЗ. / Крымчане согласны на отдых без отпускных. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»