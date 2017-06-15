За переезд в Крым обещают миллион. Правда, дадут не всем

Ситуация с нехваткой медработников в Крыму остается острой. По некоторым категориям работников сферы здравоохранения дефицит кадров только растет. «Если раньше мы были укомплектованы на 98% средним медперсоналом, то уже сейчас – на 86%», – сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Голенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в сфере здравоохранения в Крыму работает 45 тысяч человек. Из них более 30% пенсионеры. В больницах не хватает 900 врачей, работают 7 тысяч 500 человек.

Голенко утверждает, что в министерстве стараются стимулировать приход на работу специалистов «подтягиванием заработной платы», обещая довести ее до уровня обозначенного как «180% от средней заработной платы по субъекту».

«Но что такое средняя заработная плата? При нехватке врачей, доктора работают на полторы ставки. То есть, вместо 8 часов они должны работать 14 часов. В неделю вместо 40 часов они должны работать 60 часов, чтобы получить эту заработную плату», – рассказал Голенко.

Кроме того, в Минздраве надеются на приезд на работу в Крым специалистов из других регионов России и даже Украины.

«Мы работаем по привлечению специалистов из других регионов, с Украины. У нас более 120 врачей пришло на работу с других регионов. 50 врачей по программе «Земский доктор». И в этом году мы эту программу продлеваем – 55 врачей в этом году примем с материальной компенсацией в 1 миллион рублей», – сказал Голенко.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 15.06.17

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