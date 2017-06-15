Зовите родных и знакомых: в Крыму не могут набрать штат для детского стационара

Педиатрам, которые захотят работать в детском отделении Гвардейской районной больницы (Симферопольский район), обещают заплатить миллион рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в министерстве здравоохранения Крыма срочным образом подыскивают специалистов, так как из-за увольнения работавших в учреждении врачей, отделение не функционирует.

Напомним, о закрытии стационара стало известно несколько дней назад. На данный момент амбулаторную помощь пациентам оказывают выездные бригады узких специалистов.

«Детское отделение в Гвардейской районной больнице было рассчитано на 20-25 коек для пациентов детского возраста, и это позволяло жителям ближайших населенных пунктов не возить их в Симферополь. Хотя 23 километра – не так уж и далеко, для того чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь», – заявил министр здравоохранения Александр Голенко.

По его словам, двух уволившихся педиатров всячески уговаривали остаться, однако на уговоры они не поддались. Министр предположил, что врачи, являющиеся пенсионерами и инвалидами, уже ни морально, ни физически не справлялись с тяжестью труда. При этом Голенко не подтвердил слухи о том, что педиатры могли уволиться из-за конфликтов с главврачом учреждения.

«Мы предприняли все меры для того, чтобы направить туда врачей. Приглашаем сейчас врачей-педиатров: может есть у кого из неравнодушных людей родственники, может быть друзья, которые еще не трудоустроены врачами и хотят работать на благо людей. Более того, если этот человек до 50 лет, мы даже дадим ему миллион рублей», – пообещал министр «подъемные» средства специалистам, которые проявят желания устроиться на работу в стационар.

Также Голенко подчеркнул, что отделение не следует считать закрытым, так как его деятельность просто приостановлена, а персонал и все оборудование сохранены.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 15.06.17

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