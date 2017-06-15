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В истории обваренного в ресторане Севастополя ребенка разбираются следователи

В истории обваренного в ресторане Севастополя ребенка разбираются следователи

Следком Севастополя начал доследственную проверку истории годовалого малыша, которого облили кипятком в одном из пляжных ресторанов Севастополя.

Как рассказали в пресс-службе Следкома по Севастополю, в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Напомним, что 12 июня ребенок был госпитализирован в городскую больницу №5 с ожогами II-й и III-й степени тяжести на 30% тела. Врачи медучреждения категорически отказались комментировать ситуацию.

По одной из версий малыша облили кипятком родители, по второй – он сам опрокинул на себя кипящую жидкость.

Севастополь, Оксана Мурзина

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