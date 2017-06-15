В истории обваренного в ресторане Севастополя ребенка разбираются следователи

Следком Севастополя начал доследственную проверку истории годовалого малыша, которого облили кипятком в одном из пляжных ресторанов Севастополя.

Как рассказали в пресс-службе Следкома по Севастополю, в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Напомним, что 12 июня ребенок был госпитализирован в городскую больницу №5 с ожогами II-й и III-й степени тяжести на 30% тела. Врачи медучреждения категорически отказались комментировать ситуацию.

По одной из версий малыша облили кипятком родители, по второй – он сам опрокинул на себя кипящую жидкость.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 15.06.17

Зовите родных и знакомых: в Крыму не могут набрать штат для детского стационара. / «Одаренным» севастопольским ветеранам обещают дать нормальное жилье. / За переезд в Крым обещают миллион. Правда, дадут не всем. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»