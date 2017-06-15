В Севастополе оцифруют плату за проезд в общественном транспорте

В Севастополе начали внедрять единую городскую карту оплаты проезда, багажа, посещения музеев и других культурно-исторических мест города.

Как сообщил корреспонденту РИА «Новый День» директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов, новая система позволит не только упростить расчеты пассажиров, но и сделать прозрачными пассажиропотоки в части подсчета расходной и доходной части, что крайне важно для чиновников.

Кроме этого, уверяют в Дептрансе, электронная карта снимет с водителей расчетную нагрузку и позволит сосредоточиться на самом маршруте и соблюдении правил ПДД.

Программа только стартовала, транспортникам предстоит разработка технического задания и согласование со всеми сопряженными ведомствами. Однако уже известно, что Дептранс предложит к рассмотрению 4 варианта электронного билета. Первый предлагают выпустить в виде банковской карты с активными приложениями, с которой можно будет рассчитываться как за проезд в наземном, водном и электротранспорте, так и совершать покупки в магазинах. Второй вариант – это небанковская карта, предназначенная для расчета в любом виде транспорта и объектах культбыта. И две последние предполагают разовый и многоразовые билеты.

На вопрос, будет ли многоразовая карта предполагать скидки на проезд, глава Дептранса высказался, скорее, отрицательно: по его мнению, опускать цену ниже существующей просто некуда.

Что касается 185 тысяч льготников, живущих в Севастополе, то по словам Игоря Титова, их интересы также будут учтены в новой программе. Как именно, глава Дептранса пока не рискнул уточнить. Для внедрения электронной платежной системы, которую власти хотят увязать и сделать функциональной для туристического потока, предстоит договориться с городскими музеями, торговыми сетями. И самое главное, оборудовать весь городской транспорт валидаторами. По данным Игоря Титова, самый простой валидатор стоит порядка 30 тысяч рублей. Сколько необходимо вложить в городскую транспортную, музейную систему электронных турникетов, власти пока не знают.

Водители городских «топиков» относятся к нововведению двояко: с одной стороны их радует, что власти, наконец, увидят реальный пассажиропоток и перестанут требовать с водителей заоблачный план, с другой – им не хочется выпускать из рук «живую» копейку, которую приносят пассажиры.

Севастополь, Вера Филатова

Севастополь. Другие новости 15.06.17

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