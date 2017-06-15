В Крыму охотничьи угодья прибирают к рукам частники

В Крыму частные клубы каким-то образом получили право распоряжаться охотничьими угодьями. Об этом знают депутаты, но не догадываются чиновники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в декабре 2014 года Госсовет РК согласовал постановление Совмина по предоставлении в долгосрочное пользование охотничьим клубам более 80 тыс га земли, принадлежащей Гослесфонду. Из них около 5 тысяч га получило госпредприятие «Холодная гора».

Считалось, что из частных охотничьих клубов охотугодья на 25 лет получили только «Зеленый Крым» – более 8,1 тыс. га, «Партизан» – 5,4 тыс. га, «Кермен» – почти 13,2 тыс. га, «Добровская долина» – 7,8 тыс. га, «Красногорье» – 7 тыс. га.

Однако на заседании комитета Госсовета РК по аграрной политике, экологии и природным ресурсам разговор «всплыли» и другие пользователи.

По словам депутата Петра Калына, в Нижнегорском и Джанкойском районах охотники каким-то образом обошли распоряжение главы Крыма Сергея Аксёнова о том, что все охотничьи угодья должны использоваться только через Крымское общество охотников и рыболовов (КРООР).

«Там 600 охотников остались ни с чем, а 6 человек завладели 30-40 тыс га охотничьих угодий!», – обратился депутат к начальнику управления правового обеспечения Министерства экологии и природных ресурсов Крыма Владиславу Домрачеву. – Как это могло случиться? Чиновник ответа на этот вопрос не знал, ничего пояснить не смог.

Возможно, вопрос депутата был вызван появившейся в СМИ информацией о том, что охотничьи клубы незаконно запрещают туристам посещать леса. Такие факты были зафиксированы в Пионерском и Партизанском лесничествах, часть угодий которых передана в аренду ООО «Добровская долина». Охотничий клуб выставил предупреждающие вывески по периметру территории, пугая туристов скрытым видеонаблюдением.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 15.06.17

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