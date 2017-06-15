Белогорский район останется без туберкулезной больницы

Белогорский район лишится туберкулезной больницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», медицинское учреждение прекращает свою работу из-за аварийного состояния здания.

Для официального принятия решения по закрытию больницы в регион направили комиссию, в состав которой вошли специалисты в сфере строительства и медицины.

«Там катастрофическая ситуация в здании. При которой нельзя ни лечить пациентов, ни находиться работникам. Поэтому нами сейчас предпринимаются меры и готовится приказ о приостановлении работы в этом здании», – рассказал министр здравоохранения Александр Голенко.

Он пообещал, что персонал больницы не останется без работы. Что касается пациентов, то их распределят по другим отделениям республиканского центра фтизиатрии и пульмонологии, расположенным в Керчи и Симферополе.

О дальнейшей судьбе здания медучреждения Голенко не стал говорить ничего однозначного. По его словам, решение о возможности проведения ремонта может быть принято после соответствующих выводов специалистов и получения на эти цели средств, в том числе из резервного фонда.

Как заверил министр, случай с неудовлетворительным состоянием здания туберкулезной больницы в Белогорском районе далеко не единичный в Крыму.

«В катастрофическом состоянии находятся многие медицинские учреждения. У нас есть более сотни готовых смет и при наличии бюджетного ассигнования мы будем продолжать ремонты», – заверил Голенко.

По его словам, в прошлом году на ремонты в учреждениях здравоохранения потратили 1 миллиард 789 миллионов рублей. Прежде всего, работы заключались в решении проблем с изношенными коммуникациями – водоснабжением, отоплением и канализацией.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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