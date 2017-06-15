Пионер: Крым начал сотрудничать с Роскосмосом

Крым стал первым регионом России, начавшим сотрудничество с корпорацией «Роскосмос». Об этом заявил заместитель председателя Совета министров РК Виталий Нахлупин.

«На сегодняшний день Крыму уже не хватает просто компьютерных технологий или человеческих ресурсов. Наступает время цифровых технологий, и именно космос – одно из направлений, которое широко используется практически во всех сферах. Приятно отметить, что именно поэтому Республика Крым откликнулась на предложение Роскосмоса о сотрудничестве. Мы – первый регион в этом», – отметил Виталий Нахлупин, подчеркнув, что Крым нуждается в съемке и обработке информации космическими аппаратами территории карьеров, свалок бытовых отходов и незаконного строительства, сельскохозяйственных площадей.

В рамках сотрудничества с Роскосмосом в Крыму планируют запустить проекты «Дистанционное зондирование Земли» и «Цифровая Земля».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», единая территориально-распределенная информационная система дистанционного зондирования Земли обеспечивает быстрый мобильный доступ к спутниковым снимкам поверхности Земли, что позволяет анализировать ситуацию и получать достоверные данные.

В целом, разработки Роскосмоса предназначены для использования в ключевых отраслях экономики России: в агропромышленном и топливно-энергетическом комплексах, в строительстве, на транспорте и других. Сегодня российская орбитальная группировка ДЗЗ насчитывает семь космических аппаратов, находящихся в режиме эксплуатации и обеспечивающих все виды и режимы съемки. В рамках ЕТРИС создан генеральный каталог хранимых данных ДЗЗ, который объединил все существующие российские архивы космической съемки.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 15.06.17

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