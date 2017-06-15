Киевский суд признал незаконными действия кабмина Украины в отношении Крыма

Административный апелляционный суд Киева признал незаконным запрет на ввоз и вывоз вещей из Крыма, установленный правительством Украины, и отменил действие соответствующих нормативных актов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 17 декабря 2015 года кабмин Украины принял постановление об остановке товарооборота с Крымом. Под запрет попало практически все: товары, работы, услуги и даже ряд личных вещей. Исключение сделали только для жизненно необходимых предметов, социально значимых продуктов питания и гуманитарной помощи.

В январе 2016 года правозащитники потребовали отменить решение о товарной блокаде Крыма, так как оно «может нанести ущерб конституционным и гражданским правам граждан, которые невозможно будет восстановить в случае действия документа».

Первое заседание по данному делу состоялось 3 февраля в Окружном административном суде Киева. После долгих разбирательств суд встал на сторону правозащитников, но правительство обжаловало это решение в Административный апелляционный суд Киева. Однако и в этой инстанции действия кабмина признали незаконными.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 15.06.17

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