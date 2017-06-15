Лицензирование больниц Крыма растянут еще на несколько лет

Крымским больницам могут разрешить работать без лицензий до 2020 года. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму члены Совета Федерации РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму работают 1400 частных и государственных лечебных учреждений. Пока у них есть время до 1 октября, чтобы оформить лицензии. Но процесс идет слишком медленно. Например, осенью 2016 года – за год до истечения назначенного срока документы получили всего 170 организаций. Министерство здравоохранения России уже согласилось разрешить медицинским учреждениям Крыма работать без лицензии до 1 января 2018 года. Но к этому сроку большинство медицинских организаций все равно не успеют оформить все необходимые документы.

В первую очередь, это касается государственных учреждений здравоохранения, у которых в данный момент нет возможности выполнить в полном объёме лицензионные требования законодательства России – .

Особенно много проблем возникает с определением прав собственности на здания

и оборудование, с подтверждением квалификации персонала, легализацией лабораторной базы.

Вопрос лицензирования медучреждений тянет за собой и тему оказания медицинской помощи в учебных учреждениях – медицинские кабинеты в школах и детских садах тоже должный быть лицензированы, и на сегодняшний день ни на один из них не оформлены соответствующие документы.

В целом, чтобы довести до нормативов медицинскую базу Крыма, необходимо около 18 миллиардов рублей.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 15.06.17

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