В Севастополе впервые в истории города открылся пляж для инвалидов – достоинства и недостатки (ФОТО)

В Парке Победы в Севастополе открыли первый в городе пляж для инвалидов. Об этом стало известно во время выездного совещания директора Департамента городского хозяйства Андрея Чибисова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оборудованное место купания для инвалидов в парке Победы обустроил оператор пляжа – предприятие «Крымкомфортсервис».

По словам директора предприятия Рамиля Ахмерова, на нужды инвалидов обратили внимание районные власти. В результате чего, была оборудована спецплощадка с деревянным настилом, лежаками и тентом.

Построена раздевалкка, душевые кабинки, пандус. Но самым существенным достижением стало очищение самого дна акватории, к которому, по словам директора предприятия, коммунальщики не прикасались со времен украинской оккупации.

Было вывезено 200 КАМАЗов мусора, арматуры, поднятых на месте купания для инвалидов.

Главным «ноу-хау» стало приобретение специального кресла для купания инвалидов в открытой воде. За креслом закреплен отдельный спасатель, который после посадки человека с ограниченными возможностями в кресло, спускает его в воду и катает по морскому дну.

Среди недоработок и минусов, сами инвалиды отмечают то, что море в парке Победы открытое и поэтому часто штормит. В связи с этим купание может оказаться под угрозой срыва.

Также пока не предусмотрены туалеты в непосредственной близости к месту купания, что вызывает определенные трудности у инвалидов.

Ну и, пожалуй, самый главный недочет – как именно людям с ограниченными возможностями добраться к оборудованному месту купания? Как известно, пляж парка Победы достаточно удален от остановок общественного транспорта. Кроме того, единственный ближайший – 23 городской маршрут не позволяет добраться из других районов города.

Городские власти в лице Андрея Чибисова пока не готовы решить эту проблему, аргументируя тем, что в парке Победы скоро начнется масштабная реконструкция, которая закончится к началу следующего курортного сезона. Вот тогда и можно будет закрыть вопрос по доставке инвалидов к месту купания.

По словам Андрея Чибисова, скорее всего это будет электромобильный транспорт. Хотя, что мешает уже сейчас Депхозу договориться с электромобильными перевозчиками, занявшими трафик в парке Победы – остается неясным.

Глава Депхоза сообщил, что по многочисленным просьбам инвалидов подобные пляжи будут в скором времени организованы на Северной стороне в Любимовке и в бухте Омега. Представители сообщества считают, что это самое удобное место отдыха для них, как по части транспортной доступности, так и в плане самой акватории. Андрей Чибисов заверил, что вопрос будет закрыт в ближайшие две недели.

Что касается общего состояния пляжа в парке Победы, то можно выделить активную уборку водорослей, выносимых на берег прибоем. По словам рабочих, уборка происходит каждый день. Также на месте два поста спасателей, главное, – со спасателями на рабочем месте. Тенты, опрятные урны, раздевалки.

В других же местах абсолютно все пирсы полуразрушены, правда, снабжены информационными табличками, что они находятся в аварийном состоянии. И если доступ на второй ярус пирса заблокирован, то на нижний можно пройти беспрепятственно. В дальней части пляжа, что ближе к бухте Омега, вовсю идет – где снос, где реконструкция местных «шалманов».

По словам представителя оператора пляжа Рамиля Ахмерова, «Крымкомфортсервис» готов к полноценному сотрудничеству с властями, но не всё так просто. Сейчас предприятие осуществляет предпринимательскую деятельность в парке Победы согласно договору благоустройства. Сама компания с материка и занимается строительством бюджетного жилья на полуострове. «Пляжная» деятельность – далеко не основной источник дохода предприятия. Тем не менее, надежды на перспективы подталкивают бизнесменов вложить порядка 50-100 млн рублей в развитие одного только пляжа в парке Победы.

На словах, размах у коммерсантов – европейский. Это и укладка набережной линии, организация сети питания – от фаст-фуда по франшизе до тематических кафе-ресторанов. Строительство полноценной концертной площадки для выступлений звезд топового уровня, и даже возведение такого романтического объекта, как «площадь вдохновения», где по задумке архитекторов, можно добиться звучания легкой органной музыки посредством установления трубчатой лестницы, на которой и будет играть шум прибоя. В добавок – монтирование широкого экрана и открытого бассейна у воды.

Дизайнерское решение предусматривает придание части пирсов формы военных кораблей. Но самое основное, на что готов пойти и публично обещает инвестор, это расширение дороги и запуск полноценного маршрутного сообщения до пляжа парка Победы.

По словам обеих сторон, консенсус в инвестиционной части проекта развития найден и препятствий нет. Дело в договорной части, в которой инвесторы хотят прописать определенные юридически прописанные гарантии в виде долгосрочной аренды.

Севастополь, Вера Филатова

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