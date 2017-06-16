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В Евпатории взялись за нестационарную торговлю

В Евпатории взялись за нестационарную торговлю

Предпринимателям Евпатории дали месяц на то, чтобы привести в порядок свои торговые объекты.

Как сообщили РИА в администрации города, летом в Евпатории разворачивается дополнительная торговая сеть в виде нестационарных объектов. И если в курортной зоне вся торговля упорядочена, а павильоны выполнены в едином стиле, то в остальных районах многие объекты нуждаются в обновлении: часть из них выполнена из подручных материалов, вместо прилавков – картонные или деревянные коробки, отсутствуют урны. Еще одна проблема – несоответствие специализации: к примеру, в фирменных хлебных киосках продают другие продукты питания, а в газетном киоске – надувные круги и полотенца.

Заместитель главы администрации Евпатории Марина Байдецкая потре6овала, чтобы владельцы торговых объектов привели в порядок и сами объекты и территорию вокруг них, напомнив, что каждый из предпринимателей заключил договор с муниципалитетом, в котором четко оговорены требования к внешнему виду торговой точки. Если эти условия не соблюдаются, администрация города вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Байдецкая подчеркнула: все торговые объекты, размещенные вне плана дислокации НТО, будут демонтироваться как стихийные.

Напомним, накануне об усилении борьбы со стихийной торговлей заявили в Ялте.

Евпатория, Варвара Бурлакова

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