За границу любой ценой: украинка спрятала сына в чемодане

Украинцев по-прежнему манит европейская Польша, ради которой они готовы на всё.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», в первый день безвизового режима между Украиной и Евросоюзом, который начал действовать 11 июня, в поезде Киев -Перемышль таможенники пограничного Перемышля нашли в чемодане гражданки незалежной 8-летнего мальчика. Украинка спрятала сына под слоем одежды. Как оказалось, у ребенка не было необходимых для пересечения границы документов.

В пограничной службе Перемышля отметили, что упорная женщина ранее уже пыталась попасть с сыном на территорию Польши, но была задержана пограничниками. Гражданку Украины оштрафовали на 200 злотых (около 3 тысяч рублей).

Как уже сообщал «Новый День», согласно опросу украинской социологической группы «Рейтинг», Польша – самая популярная среди украинцев страна для работы. По итогам 2016-го года польскую визу получили 1 миллион 267 тысяч украинцев. 650 тысяч из них – рабочие.

По информации польского внешнеполитического ведомства, ежегодно украинцы пересылают домой почти 5 миллиардов евро.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 16.06.17

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